Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 23^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 23^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Lucumi.
Squalificati: Skorupski.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Douvikas, Diao.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Bondo.
Squalificati: Barbieri.
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Piccoli.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Gronbaek, Siegrist.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Belghali, Bella-Kotchap, Mosquera.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik e Rugani.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Patric, Romagnoli.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Berisha, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Rrahmani, Politano, Anguissa, Milinkovic-Savic, Gilmour, David Neres, De Bruyne.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Suzuki, Valenti, Almqvist.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Albiol, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Stengs, Vural.
Squalificati: Calabresi.
ROMA
Indisponibili: Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Dybala.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Asllani, Gineitis, Ilic, Masina, Nkounkou, Sazonov, Schuurs, Simeone.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Zaniolo, Piotrowski, Buksa, Zemura, Zanoli, Kamara, Rui Modesto.
Squalificati: nessuno.
