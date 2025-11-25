Champions League, importante successo del Benfica. Il Galatasaray cade in casa
Importantissimo successo del Benfica di Josè Mourinho che batte 2-0 l'Ajax e trova la prima vittoria in questa edizione della Champions League, mentre i lancieri restano all'ultimo posto con zero punti. Successo esterno anche per il Royale Union SG, che batte 1-0 il Galatasaray
Ajax vs Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray vs Royale Union SG 0-1
57' David
21:00 – Bodo/Glimt vs Juventus
21:00 – Chelsea vs Barcellona
21:00 – Borussia Dortmund vs Villarreal
21:00 – Manchester City vs Bayer Leverkusen
21:00 – Olympique Marsiglia vs Newcastle
21:00 – Napoli vs Qarabag
21:00 – Slavia Praga vs Athletic Bilbao
La classifica aggiornata
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Manchester City 10 (+7)
5 PSG 9 (+9)
6 Newcastle 9 (+8)
7 Real Madrid 9 (+6)
8 Liverpool 9 (+5)
9 Galatasaray* 9 (+1)
10 Tottenham 8 (+5)
11 Barcellona 7 (+5)
12 Chelsea 7 (+3)
13 Sporting 7 (+3)
14 Dortmund 7 (+2)
15 Qarabag 7 (+1)
16 Atalanta 7 (-2)
17 Atl. Madrid 6 (+1)
18 Royale Union SG* 6 (-7)
19 PSV 5 (+2)
20 Monaco 5 (-2)
21 Pafos 5 (-3)
22 Leverkusen 5 (-4)
23 Club Brugge 4 (-2)
24 Francoforte 4 (-4)
25 Napoli 4 (-5)
26 Marsiglia 3 (+1)
27 Juventus 3 (-1)
28 Benfica* 3 (-4)
29 Ath. Bilbao 3 (-5)
30 Bodo/Glimt 2 (-3)
31 Slavia Praga 2 (-6)
32 Olympiakos 2 (-7)
33 Villarreal 1 (-4)
34 FC Copenhagen 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-9)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più