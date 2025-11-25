Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Benfica, Mourinho: “Ajax? Gara da dentro o fuori. Pareggiare o perdere è lo stesso”

Benfica, Mourinho: “Ajax? Gara da dentro o fuori. Pareggiare o perdere è lo stesso”TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:27Calcio estero
Daniel Uccellieri

Josè Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l'Ajax:

"Abbiamo visto contro Newcastle e Chelsea quanto faccia differenza segnare per primi. Siamo una squadra che, anche quando soffre, sa creare occasioni e mettere in difficoltà l’avversario. Per noi sarà importante dare il massimo in questa partita: dobbiamo vincere, perché perdere o pareggiare sarebbe praticamente indifferente. Abbiamo bisogno fare 9 punti per qualificarci.

Dopo l'Ajax affronteremo Napoli, Real Madrid e Juventus, che sulla carta sembrano partite impossibili per noi. Se dovessimo vincere oggi, invece, avremmo la possibilità di giocarci davvero la qualificazione. Segnare per primi potrebbe fare la differenza e darci la chance di portare a casa la partita".

Articoli correlati
Champions, Benfica sul filo del rasoio. Mourinho lo sa: "Con l'Ajax è una finale... Champions, Benfica sul filo del rasoio. Mourinho lo sa: "Con l'Ajax è una finale domani"
Benfica avanti in coppa, ma Mourinho tuona: "Atteggiamento scarso nel primo tempo"... Benfica avanti in coppa, ma Mourinho tuona: "Atteggiamento scarso nel primo tempo"
Diffonde video hot con minori, Schjelderup colpevole. Mourinho: "Deve essere meno... Diffonde video hot con minori, Schjelderup colpevole. Mourinho: "Deve essere meno ingenuo"
Altre notizie Calcio estero
Benfica, Mourinho: “Ajax? Gara da dentro o fuori. Pareggiare o perdere è lo stesso”... Benfica, Mourinho: “Ajax? Gara da dentro o fuori. Pareggiare o perdere è lo stesso”
Un miliardo di dollari per gli impianti, l'Arabia consolida i legami con la FIFA Un miliardo di dollari per gli impianti, l'Arabia consolida i legami con la FIFA
Rifiutò di stringere la mano all'assistente dell'arbitro: il ct della Spagna fa mea... Rifiutò di stringere la mano all'assistente dell'arbitro: il ct della Spagna fa mea culpa
De Zerbi: "A Brighton visioni diverse. Dopo l'Europa League non capivo il passo successivo"... De Zerbi: "A Brighton visioni diverse. Dopo l'Europa League non capivo il passo successivo"
Ouedraogo, dalla settimana da sogno alla doccia fredda: lesione e lungo stop Ouedraogo, dalla settimana da sogno alla doccia fredda: lesione e lungo stop
Hoeness attacca il Barcellona: "Con quei debiti non dovrebbe giocare in Prima Divisione"... Hoeness attacca il Barcellona: "Con quei debiti non dovrebbe giocare in Prima Divisione"
PSG, Kvaratskhelia elogia Luis Enrique: "Mi ha trasformato anche in fase difensiva"... PSG, Kvaratskhelia elogia Luis Enrique: "Mi ha trasformato anche in fase difensiva"
Pogba convince già il Monaco. Teze: "È tornato il vero Paul. Può puntare ai Mondiali"... Pogba convince già il Monaco. Teze: "È tornato il vero Paul. Può puntare ai Mondiali"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
4 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
5 Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in Svezia
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Immagine top news n.1 Diego Simeone ammette: "Un giorno mi immagino sulla panchina dell'Inter"
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo: cori contro Vlahovic, 20mila euro di multa alla Fiorentina
Immagine top news n.3 Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Immagine top news n.4 Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?
Immagine top news n.5 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.6 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.7 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Roma, l'effetto Gasperini e Allegri secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Europa League e Conference, designati gli arbitri per Roma, Bologna e Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid-Inter, tra poco Lautaro Martinez in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Atletico Madrid-Inter, tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Sto ricevendo grandi risposte. 5 mesi fuori mi sono sembrati un'eternità"
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Qarabag, stavolta c'è stato il pranzo UEFA in città: assente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie A n.6 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ruocco protagonista in Mantova-Spezia 4-1, è lui l'MVP del 13° turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sorpresa a casa Spezia: reintegrato Verde. Prende il posto dell'infortunato Zurkowski
Immagine news Serie B n.3 Il Bari torna in campo: Mehdi Dorval e Gaston Pereiro regolarmente in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
Immagine news Serie B n.5 “…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 13ª giornata: ottimo esordio per Gorgone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Serie C n.3 Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta
Immagine news Serie C n.4 Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.4 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.6 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…