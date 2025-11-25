La conferma che tutti aspettavano. David Neres ancora decisivo, pur senza segnare

Una vittoria fondamentale per la classifica del girone. E una lieta conferma. La fotografia principale del Maradona ha il viso di David Neres, protagonista della serata di Champions League. Stavolta (anche) senza segnare.

Più di McTominay, ancora una volta entrato nel tabellino dei marcatori, Neres è stato il vero incubo del Qarabag: nel 2-0 finale - ossigeno puro per Antonio Conte - è determinante la firma del brasiliano, autore di giocate decisive, allunghi e dribbling che hanno determinato il corso della partita. Era lui uno dei giocatori attesi dalla conferma dopo la vittoria sull'Atalanta.

Del resto, si sa, confermarsi è sempre la cosa più difficile. Dopo la doppietta d'autore contro i bergamaschi, Neres ha dato un altro segnale importante, nel nome di quella famosa continuità che spesso è mancata in maglia azzurra. Stavolta, come detto, pur senza segnare. Ci è andato vicino, con una clamorosa traversa dalla distanza. Una magia che forse consegna a Conte il giocatore che tutti stavano aspettando.