Champions League, olandesi entrambi gli arbitri di Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Club
Serdar Gözübüyük sarà l'arbitro di Juventus-Benfica, sfida valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League, che si disputerà mercoledì alle ore 21 allo Stadium. Lo assisteranno i connazionali Patrick Inia e Rogier Honig. Al VAR il belga Bram Van Driessche, AVAR l'olandese Dennis Higler, quarto uomo Jeroen Manschot.
Sarà olandese anche il direttore di gara di Atalanta-Athletic Club alla New Balance Arena, sempre mercoledì alle ore 21. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR l'inglese Michael Salisbury, AVAR lo scozzese Andrew Dallas, quarto uomo l'olandese Allard Lindhout.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
