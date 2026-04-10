Grifo sogna col Friburgo, Farioli stoppato. Crollo AZ: Europa e Conference League, i verdetti

Zona Conference League. Notte fonda per l'ex laziale Strakosha, costretto a raccogliere per tre volte il pallone in fondo al sacco: il Rayo Vallecano ha dominato l'andata dei quarti con un netto 3-0, annichilendo un AEK Atene mai realmente in partita. A secco l'ex Milan Jovic, i mattatori del tardo pomeriggio (Akhomach, Unai Lopez e Palazon su rigore) blindano in cassaforte il discorso semifinali per gli spagnoli.

Brutta sconfitta (3-0) della Fiorentina a Londra contro il Crystal Palace, ma i viola sono in buona compagnia. Lo Shakhtar Donetsk, in memoria dell'ex allenatore Mircea Lucescu scomparso di recente, distrugge l'AZ Alkmaar con tre reti. Finisce invece 2-0 la sfida giocata in Germania fra Magonza e uno Strasburgo troppo passivo.

Spazio all'Europa League. Oltre alla disfatta casalinga del Bologna con l'Aston Villa, il Friburgo mette in ghiaccio la qualificazione, travolgendo il Celta Vigo con un netto 3-0. I tedeschi hanno superato in agilità l'ex Inter Radu e compagni con una prova di forza firmata da Vincenzo Grifo, autore di un arcobaleno a giro mozzafiato; il raddoppio di Beste e l'incornata finale di Ginter a calare il 3-0 definivo. Per gli spagnoli, quasi nulli in fase offensiva, il ritorno si preannuncia una scalata proibitiva.

Finisce invece 1-1 tra Porto e Nottingham Forest, con il tecnico italiano Francesco Farioli che mastica amaro. Dopo il vantaggio lampo dei Dragoni, un clamoroso errore del terzino Martim Fernandes - un retropassaggio sciagurato trasformatosi in autogol con Diogo Costa preso in controtempo - ha regalato il pari agli inglesi. Nonostante il dominio territoriale portoghese, gli inglesi non hanno concesso altre reti: si deciderà tutto nella bolgia del City Ground settimana prossima.

Conference League, il risultato delle 18:45

Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0

Europa League, i risultati delle gare delle 21

Bologna - Aston Villa 1-3

Porto - Nottingham Forest 1-1

Friburgo - Celta Vigo 3-0