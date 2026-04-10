Serie B, Frosinone-Palermo: sfida dai punti pesanti allo “Stirpe”

Frosinone-Palermo non è il classico big match di Serie B. È una gara diventata sempre più rovente dal 2018, anno della promozione dei ciociari dopo la discussa finale playoff vinta proprio contro i rosanero. Questa sera, però, la sfida avrà comunque un peso non indifferente. I padroni di casa, secondi in classifica, distano quattro punti dagli uomini allenati da mister Filippo Inzaghi. Tutto lascia presagire un match atteso, rovente e dal pronostico complicato.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Gli uomini di Massimiliano Alvini arrivano sull’onda dell’entusiasmo. La convincente vittoria contro il Padova nell’ultima giornata di campionato ha permesso ai ciociari di agganciare la seconda posizione in classifica. Contro il Palermo, però, la formazione di Alvini potrebbe fare a meno di una delle pedine fondamentali di questa stagione: Farès Ghedjemis, le cui condizioni restano da valutare.

COME ARRIVA IL PALERMO – I rosanero, reduci da due vittorie consecutive, sono chiamati a un risultato importante per non perdere il treno del secondo posto in classifica. Inzaghi con ogni probabilità potrà contare su Jesse Joronen, uscito malconcio nell’ultima gara di campionato ma che dovrebbe essere presente tra i pali. Mattia Bani e Antonio Palumbo saranno regolarmente in campo, mentre Dennis Johnsen e Giacomo Corona restano ai box.