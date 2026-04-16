Champions e Mondiale, la corsa al Pallone d'Oro entra nel vivo: Kane per ora il favorito

La corsa al Pallone d’Oro è una fotografia ancora sfocata, scattata dopo i quarti di finale di Champions League. In cima alle quotazioni dei bookmakers si è issato adesso Harry Kane, trascinato da un rendimento costante e devastante con il Bayern Monaco. Cinquanta gol, leadership e impatto nei momenti chiave: oggi il calcio premia soprattutto chi incide quando il livello si alza e il margine d’errore si azzera.

Dietro di lui, però, il quadro resta apertissimo e molto più complesso. Lamine Yamal rappresenta il volto nuovo del calcio mondiale, il talento puro già decisivo nei grandi palcoscenici, ma ancora senza un trionfo europeo o internazionale che possa consolidarne la candidatura. Stesso discorso, con dinamiche diverse, per Kylian Mbappé: numeri da fuoriclasse assoluto con il Real Madrid, ma una stagione europea interrotta troppo presto per sostenere una candidatura solida fino in fondo.

Interessante anche l’ascesa di profili come Michael Olise, simbolo di una tendenza sempre più evidente: la dispersione del talento all’interno di squadre molto forti, dove il peso delle prestazioni si distribuisce e rende più difficile l’emersione di un unico dominatore. Un fattore che potrebbe penalizzare sia club come il Bayern sia le nazionali, in cui i voti rischiano di frammentarsi tra più protagonisti. Il vincitore del 2025, Ousmane Dembélé, resta nel gruppo degli outsider credibili, soprattutto se dovesse incidere nel finale di stagione con il Paris Saint-Germain, ma stavolta distante dai favoriti principali.

La realtà è semplice, oggi pesa tutto: Champions League, rendimento individuale, e soprattutto il grande evento finale che incombe, il Mondiale. Ed è lì che, come spesso accade, la stagione potrebbe essere riscritta da capo.