Il primo gol di Zanoli è un premio alla tenacia dell'Udinese. Tutto sul suo riscatto

Alla ventesima presenza stagionale Alessandro Zanoli ieri sera ha realizzato il suo primo gol in questa campionato, il quarto in Serie A dopo i due con la Sampdoria e quello della passata stagione col Genoa. Poco prima dell'ora di gioco, il laterale classe 2000 ha lasciato partire un esterno destro bellissimo che s'è spento sotto l'incrocio dei pali e ha indirizzato la partita del Bentegodi contro l'Hellas Verona fino a quel momento sull'1-1. "Sono molto felice per questo mio primo gol con la maglia dell’Udinese. Lo aspettavo da tantissimo. Praticamente da quando sono arrivato", ha detto il laterale classe 2000 che la scorsa estate fu a lungo atteso dalla società friulana. Sembrava destinato altrove, ma alla fine è finito all'Udinese soprattutto grazie alla tenacia e alla pazienza dei Pozzo.

Già, perché Zanoli per settimane tra luglio e agosto sembrava indirizzato al Bologna. E' stato davvero a un passo dal club rossoblù visto l'interesse reciproco, soprattutto per la possibilità di inserire il suo cartellino nella trattativa Beukema poi conclusa solo con un indennizzo economico. Il club rossoblù che era alla ricerca di un'alternativa a destra a Holm ha a più riprese valutato il suo acquisto, salvo poi decidere di non affondare il colpo per Zanoli. Né in uno scambio, né in una trattativa isolata. Ha deciso di acquistare per 7.5 milioni di euro Nadir Zortea dal Cagliari.

Completamente diversa invece la trattativa con l'Udinese, club che già a luglio aveva mostrato il suo interesse per Zanoli ma poi ha atteso che la trattativa col Bologna scemasse per affondare il colpo. Per questo motivo il trasferimento in Friuli del laterale classe 2000 s'è concretizzato solo nelle ore finali della sessione di calciomercato, un prestito che però prevede l'obbligo di riscatto da parte della società dalla famiglia Pozzo: cinque milioni di euro più uno di bonus e contratto fino al 2030 per un laterale dal grande potenziale che ha trovato nel club bianconero quello ideale per portare avanti un percorso di crescita che in questi anni è stato costante. Figlio di diverse esperienze e tanti piccoli preziosi step.