Chi è cresciuto di più nel 2025? Nico Paz batte Yildiz, ma in Europa c'è Olise

Nico Paz è il calciatore di Serie A il cui valore di mercato è più cresciuto nel corso del 2025, secondo i dati di Transfermarkt. Il portale, specializzato nel fare i conti al calcio, sottolinea come l’argentino del Como valga meno (65 milioni di euro contro 75) di Kenan Yildiz ma, partendo da una base inferiore, vanti il massimo rialzo: +45, contro il +30 del turco della Juventus.

Il bianconero Yildiz è comunque al secondo posto in questa particolare graduatoria, seguito da un altro gioiello del Como, quel Jesús Rodríguez (+29 milioni) che però il balzo lo ha avuto in LaLiga. Completano la top 5 il romanista Wesley (+26), e l'interista Francesco Pio Esposito (+25), reduce dall'ottimo anno in Serie A con lo Spezia.

A livello internazionale, Nico Paz non si avvicina in compenso nemmeno al podio. Al primo posto c’è infatti Michael Olise (+65 milioni), estroso esterno offensivo del Bayern Monaco, mentre al secondo ecco il tedesco Nick Woltemade (+62,5), appena acquistato dal Newcastle. Chiude i primi tre posti Lennart Karl, astro nascete del Bayern Monaco che ha fatto segnare un clamoroso +60, mentre in top five figurano anche Vitinha (+55) del Paris Saint-Germain e l'ex juventino Dean Huijsen (+52), oggi al Real Madrid.