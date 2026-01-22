Chi è Justin Bijlow, il portiere bravo coi piedi arrivato al Genoa per non fare da comparsa

Il Genoa ha deciso di puntare su Justin Bijlow, portiere olandese che rappresenta una scommessa per il presente e il futuro. Classe 1998, nato a Rotterdam, è un prodotto puro del vivaio del Feyenoord, club con cui ha compiuto tutta la trafila giovanile fino a diventare il titolare della prima squadra. Nel corso degli anni si è costruito una reputazione solida in patria grazie a doti fisiche importanti, grande reattività tra i pali e una buona capacità di giocare il pallone con i piedi, aspetto centrale nel calcio di mister De Rossi.

Con la maglia del Feyenoord ha collezionato oltre 150 presenze ufficiali, vivendo da protagonista stagioni di alto livello anche sul palcoscenico europeo tra Champions League, Europa League e Conference League. Nel suo palmarès figurano diversi trofei nazionali, a conferma di un percorso di crescita avvenuto in un contesto competitivo e ambizioso. Bijlow ha inoltre assaggiato il calcio internazionale con la nazionale maggiore olandese, con cui ha debuttato dopo aver completato l’intero percorso nelle selezioni giovanili.

Il suo arrivo al Genoa è stato definito a parametro zero, con un bonus legato alla salvezza e un contratto fino a giugno 2026, estendibile fino al 2030. Un’operazione che racconta la volontà della società rossoblù di investire su un profilo già formato ma ancora nel pieno della maturazione. Ora Bijlow è chiamato a dimostrare di poter trasferire anche in Serie A le qualità mostrate in Olanda: l’adattamento al calcio italiano e la concorrenza interna saranno i veri banchi di prova, ma il suo profilo lascia intendere che non sia arrivato a Genova solo per fare da comparsa.