Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione e fiducia"

Supersfida domani all'Arechi. La Salernitana ospita il Catania in un big match del girone C. E della partita ha parlato il tecnico dei rossoazzurri Domenico Toscano: "Ci siamo preparati bene, anche ad eventuali variabili - riporta catanista.com -. La Salernitana é stata costruita per stare al vertice, dovremo giocare con convinzione e fiducia.

Infortunati? Di Tacchio e Rolfini saranno a disposizione, Celli è da valutare visto il problema muscolare. Caturano lo abbiamo centellinato,, ci sarà ancora l'allenamento di domani per decidere. Lunetta? Tutti gli attaccanti a disposizione, dal primo o a gara in corso, dovranno dare qualcosa. Ieri é stato fantastico, il calore dei tifosi è incredibile. Non vediamo l’ora di poter usufruire di Torre del Grifo".