Perché il Sassuolo non "piazza il bus" davanti alla porta? Grosso: "Noi vogliamo provarci"

Nel corso della conferenza stampa (leggi qui) tenuta alla vigilia della sfida all'Atalanta il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato di come la sua squadra prova a giocare le partite, indipendentemente dall'avversario.

Il Sassuolo non riesce a fare una partita piazzando il bus davanti alla porta...

"Non siamo riusciti a farlo, in certe partite l'avversario ci ha costretto a difendere a denti stretti, noi abbiamo sempre provato a giocarci le partite, delle volte forse troppo e quello può essere anche un difetto ma il nostro filo conduttore che ci ha accompagnato sin qui è quello che vogliamo provare a seguire. Noi vogliamo provarci a giocare le partite, poi gli avversari ti costringono anche a difenderti e devi riconoscere il momento, poi però devi anche provare ad attaccare sfruttando le tue caratteristiche".

L'Atalanta ha vinto solo una volta con le neopromosse, con la Cremonese all'andata. Può essere un dato stimolante?

"Noi lo stimolo ce l'abbiamo perché affrontiamo una squadra fortissima, non credo che questo sia un dato che li rappresenta in questo momento. A me piace parlare della mia squadra riconoscendo il grande merito della squadra che affrontiamo per cercare di toccare i nostri picchi".

Prima ha detto che dovete imparare dal passato. Si riferiva al ko con l'Inter dove forse avete osato un po' troppo?

"Mi riferivo anche a quello, ma non solo. Alcune persone sono state indirizzati da episodi, anche a quello mi riferisco come esperienze, ci sono tante situazioni di cui possiamo fare tesoro, tutti gli insegnamenti devono diventare vantaggio e sei in grado di riconoscerli prima".