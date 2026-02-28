L'interista Amadeus oltre la scaramanzia: "+10 sul Milan? Mezzo Scudetto cucito sul petto"

L'Inter volta pagina dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt e si tuffa nuovamente nel campionato, dove il margine sul secondo posto occupato dal Milan è aumentato, nelle ultime settimane, a 10 punti di distacco. Il presentatore televisivo Amadeus, noto tifoso nerazzurro, non pensa troppo alla delusione europea e in una intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola spiega che la squadra di Cristian Chivu debba ora concentrarsi solo sul tricolore.

"Pur dispiacendomi, sono concentrato sul campionato" - le sue parole - ". Probabilmente la Champions, che è chiaramente importantissima, avrebbe tolto molte energie psicofi siche", aggiunge. "Oggi credo che l'Inter debba pensare quasi esclusivamente al cucirsi lo scudetto sulla maglia", il pensiero di Amadeus.

E il vantaggio sui rossoneri permette anche di andare oltre alla scaramanzia: "Da tifoso dico che mezzo scudetto, con 10 punti di vantaggio, ce l'hai cucito sul petto. Sono assolutamente fiducioso che tutti all'Inter siano in grado di gestire questo super vantaggio".

Un appunto infine su chi in queste settimane critica il rendimento di due giocatori importanti per la storia recente della squadra, ovvero Marcus Thuram e Nicolò Barella: "Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio. Sono fortissimi, capita come ognuno di noi che abbiano dei momenti non brillanti nel proprio lavoro. Non dobbiamo subito attaccarli, ma aspettarli", spiega.