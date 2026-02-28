Valenti su Caprile, stesso blocco di Parma-Milan con Maignan: ma questa volta è fallo

Due episodi simili, giudicati in modo opposto. Fa discutere l'interpretazione che ieri sera al 25' del primo tempo, l'arbitro Luca Massimi ha dato per il blocco che Lautaro Valenti ha effettuato ai danni di Elia Caprile durante la battuta di un corner in favore del Parma risolto con un nulla di fatto. Nella mente dei tanti tifosi è ancora fresca l'interpretazione che il weekend scorso il direttore di gara Marco Piccinini aveva dato durante la sfida tra Milan e Parma per il blocco dello stesso difensore argentino ai danni di Mike Maignan che portò alla rete di Troilo. Un'azione giudicata regolare, quella di San Siro, mentre sanzionata con il calcio di punizione per il Cagliari ieri sera alla Unipol Domus Arena. Il tutto nell'arco di appena cinque giorni.

Stessa dinamica

Come detto, difficilmente l'arbitro può aver interpretato diversamente due azioni che, se messe a confronto, risulteranno praticamente identiche nelle modalità di disturbo dell'estremo difensore avversario, con Valenti che in entrambi i casi si mette di spalle immobile a fianco del portiere avversario. "L'on field review è corretta, non c'è fallo. Giusto convalidare il gol", aveva sancito in settimana durante il programma 'Open Var' l'ex arbitro Dino Tommasi riguardo il discusso episodio al Meazza. Adesso però si ripresenta l'annoso problema che ormai sta caratterizzando questa sciagurata stagione: la mancanza di uniformità di giudizio.

Le parole di Marelli

Sull'episodio è anche intervenuto Luca Marelli a Dazn, che ha detto: "Quello che è successo a Milano non è rimasto una lettera morta. Gli arbitri avranno sicuramente avuto istruzioni in tal senso. Valenti era già stato richiamato e giustamente la seconda volta Massimi gli ha fischiato fallo". E ancora: "Adesso c'è maggior attenzione sui posizionamenti. Corretto come è stata gestita la situazione stasera, con un richiamo e poi con un fallo in attacco".