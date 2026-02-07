Chi sarà il capitano del Napoli senza Di Lorenzo? Conte ha deciso di optare per Lobotka
L’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro la Fiorentina priverà il Napoli del suo capitano per un periodo prolungato, allungando ulteriormente una lista di indisponibili che in questa stagione ha già raggiunto dimensioni importanti. Un’assenza pesante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche sotto il profilo della leadership, vista l’importanza che il terzino ha assunto negli anni all’interno dello spogliatoio azzurro.
Antonio Conte, però, non ha perso tempo e ha subito individuato la soluzione per colmare il vuoto lasciato dal numero 22. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la fascia di capitano passerà al braccio di Stanislav Lobotka. Una scelta che premia uno dei pilastri del Napoli degli ultimi anni, punto di riferimento costante del gioco e uomo chiave negli equilibri tattici della squadra.
Il centrocampista slovacco rappresenta da tempo il cuore pulsante della manovra azzurra: sempre presente, sempre disponibile al sacrificio, capace di svolgere un lavoro spesso lontano dai riflettori ma essenziale per il funzionamento del sistema. La decisione di affidargli la fascia non è solo una questione gerarchica, ma anche un riconoscimento al suo rendimento, alla continuità e alla serietà dimostrata stagione dopo stagione.