Il Napoli fa fatica ma batte il Sassuolo. Ma il Corriere del Mezzogiorno: "È allarme infortuni"

Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli torna alla vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi. Al Maradona, agli azzurri, basta il bellissimo gol realizzato nel primo tempo da Lobotka per ottenere i tre punti, restare a sei lunghezze di distanza dall’Inter e agganciare momentaneamente il Milan al secondo posto.

Pur soffrendo, i partenopei tornano al successo. Nel primo tempo il regista slovacco ci mette appena 7 minuti a ritrovare il gol in Serie A dopo quasi 3 anni infilando Muric con un potente destro dal limite dell’area che si infila sotto la traversa. Nella ripresa crescono i neroverdi, sbattendo più volte nella difesa e in un sempre attento Milinkovic-Savic.

Nel Napoli, però, torna d’attualità l’emergenza infortuni. Dopo il forfait prima della partita del solito, acciaccato, David Neres, Conte ha perso altri tre giocatori: nuovo stop per Rrahmani, Elmas nella ripresa è uscito per un giramento di testa e nel finale Politano si è accasciato per un problema muscolare ma è rimasto in campo per esaurimento cambi.