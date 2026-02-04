TMW
Chi si vede all'U-Power Stadium: Gianni Infantino spettatore vip per Inter-Torino
TUTTO mercato WEB
Ospite d'eccezione all'U-Power Stadium di Monza, campo neutro che sta ospitando in questi istanti Inter-Torino. Presente in tribuna per assistere ai quarti di finale di Coppa Italia anche Gianni Infantino, presidente della FIFA dal febbraio 2016 a questa parte.
Un'apparizione a sorpresa ma che attesta la fede nerazzurra - mai nascosta - del numero uno dell'organo calcistico mondiale.
