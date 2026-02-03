Infantino vuole reintegrare la Russia, la rabbia dello Shakhtar: "Scollegato dalla realtà"

La proposta di Gianni Infantino di reintegrare la Russia nelle competizioni internazionali non passa inosservata. In un’intervista rilasciata a Sky Sports, il presidente della FIFA aveva manifestato il suo favore verso una possibile revoca della sospensione che grava sul calcio russo dal febbraio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Una posizione che ha provocato la dura reazione di Sergei Palkin, presidente dello Shakhtar Donetsk. In un comunicato pubblicato martedì, Palkin ha definito le parole di Infantino "completamente scollegate dalla realtà", sottolineando le drammatiche conseguenze della guerra: centinaia di migliaia di morti, città distrutte, infrastrutture civili e sportive devastate, vite di milioni di persone sconvolte. "Vorrei chiedere pubblicamente a Infantino cosa lo abbia spinto a fare questa dichiarazione proprio ora - scrive Palkin - e perché, in quattro anni di guerra, non sia mai venuto in Ucraina per vedere con i propri occhi come vivono le persone, come giocano i bambini a Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv e Lviv sotto le sirene dei raid aerei e la minaccia costante di missili e droni"

Secondo Palkin, riportare la Russia nelle competizioni non sarebbe un "passo verso la pace", bensì un tentativo di ignorare la guerra e le violenze in corso. "Il calcio non può vivere fuori dalla realtà", afferma, "sostenere il ritorno della Russia comporterebbe responsabilità sportive, politiche e morali, fino alla complicità nel silenziare crimini di guerra e crimini contro l’umanità".