La Russia torna nel calcio? Infantino: "Esclusione va rivista. Ha creato solo odio"

Arriva una possibile svolta relativa alla partecipazione della Russia nelle competizioni calcistiche. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha infatti riconosciuto che la decisione di escludere la Russia dalle partite di calcio internazionali "deve essere assolutamente rivista", parlando a Sky News. Il numero uno del calcio mondiale ha ammesso che il divieto ai club calcistici russi e alle Nazionali di scendere in campo nelle competizioni, imposto dal febbraio del 2022 dalla FIFA e dalla UEFA, "non ha ottenuto nulla", anzi, "ha solo creato più frustrazione e odio".