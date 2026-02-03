La Russia torna nel calcio? Infantino: "Esclusione va rivista. Ha creato solo odio"
TUTTO mercato WEB
Arriva una possibile svolta relativa alla partecipazione della Russia nelle competizioni calcistiche. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha infatti riconosciuto che la decisione di escludere la Russia dalle partite di calcio internazionali "deve essere assolutamente rivista", parlando a Sky News. Il numero uno del calcio mondiale ha ammesso che il divieto ai club calcistici russi e alle Nazionali di scendere in campo nelle competizioni, imposto dal febbraio del 2022 dalla FIFA e dalla UEFA, "non ha ottenuto nulla", anzi, "ha solo creato più frustrazione e odio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile