Gianni Infantino a cena con Marotta, Suwarso, Galliani e... Thohir
Cene milanesi per Gianni Infantino, presidente della FIFA in questi giorni in Italia in concomitanza con le cerimonie inaugurali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Ieri il numero uno della confederazione mondiale del calcio ha incontrato diversi dirigenti del massimo campionato: a cena con lui c’erano Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, e Mirwan Suwarso, suo omologo al vertice del Como.
Presente anche Adriano Galliani, come pure una vecchia conoscenza del calcio italiano e nello specifico dell’Inter: Erick Thohir, ex presidente della società nerazzurra. Oggi il tycoon asiatico è presidente della federcalcio dell’Indonesia.
