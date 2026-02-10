Stramaccioni: "Spalletti uno degli allenatori più preparati al mondo ma Chivu lo conosce bene"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato del derby d'Italia in programma sabato fra Juventus e Inter: "L’Inter mentalmente sta benissimo, nelle ultime 12 in A ne ha vinte 11, ha segnato 31 gol e ne ha subiti solo 6 di cui 4 in due partite. Gioca davvero bene e rende apparentemente semplici partite per tutti complicate. Arriva a questo scontro diretto in condizioni eccellenti. La Juve di Spalletti mi piace molto, viene dal passo falso di Bergamo ma ha un’identità forte e questa partita sarà un vero e proprio test per valutare il livello raggiunto dopo 22 partite del nuovo ciclo".

E da allenatore non poteva mancare un commento sulle due guide tecnica, Luciano Spalletti da una parte e Cristian Chivu dall'altra. Precisando però come contino anche il valore delle squadre, la preparazione della partita e la lettura dei momenti, "Cristian è in simbiosi con i suoi ragazzi, è un allenatore leader riconosciuto unanimemente dallo spogliatoio, molto vicino alla testa dei calciatori ma che va dritto per le sue idee".

Per quanto riguarda invece il mister bianconero, Stramaccioni lo ha definito "un maestro, tatticamente per me uno degli allenatori più preparati al mondo. Chivu ha giocato nella sua Roma spettacolare, lo conosce bene".