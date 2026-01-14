Chiesa, che assist alla Juventus: è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in bianconero

La Juventus non molla la presa per Federico Chiesa. Questa sessione invernale di calciomercato potrebbe regalarci uno dei più classici ritorni di fiamma. Un amore che fa un giro immenso ma poi ritorna, parafrasando la frase di Antonello Venditi che puntualmente torna di moda quando due strade calcistiche si possono incontrare nuovamente. E quella dell'esterno della Nazionale italiana in forza al Liverpool può essere più che una semplice opzione per la fonazione allenata da Luciano Spalletti.

Le reti in Premier League

E l'avventura inglese del giocatore potrebbe concludersi a breve con i dirigenti che dalla Continassa starebbero spingendo per riportarlo alla base dopo un anno e mezzo. Le presenze con la maglia dei Reds sono state complessivamente 36 fra le varie competizioni con appena cinque reti e adesso, dopo la partenza nell'estate del 2024, potrebbe tornare a vestire la casacca bianconera.

Pronto a ridursi l'ingaggio

E l'assist alla Juve potrebbe darlo proprio lo stesso giocatore che, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio rispetto ai sei milioni di euro a stagione che percepisce in Inghilterra. Un assist che farebbe molto piacere ai dirigenti juventini che comunque restano anche su profili alternativi come quelli di Daniel Maldini o Albert Gudmundsson.