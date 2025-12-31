Chiesa ha avvisato gli ammiratori di mercato: non vorrebbe lasciare il Liverpool a gennaio

Federico Chiesa (28 anni) non ha intenzione di abbandonare il Liverpool a metà del guado, il messaggio dovrebbe essere già arrivato alle orecchie di tutte le realtà interessate a lui in vista del calciomercato di gennaio. Gli accostamenti sul figlio d'arte classe 1997 si sono sommati e sprecati nelle ultime settimane, soprattutto in direzione di un possibile ritorno in Serie A, ma questo non dovrebbe avvenire a stretto giro di posta. Almeno non a gennaio.

Ad amici e conoscenti più stretti, Chiesa va ripetendo da giorni il medesimo motivetto: non vuole abbandonare la barca Liverpool quando il percorso non è stato ancora battuto nel modo giusto, non vuole far terminare il suo passaggio 'dei sogni' in Premier League prima del tempo. Chiesa in queste ultime settimane è stato accostato al Napoli, all'Inter e infine anche a un possibile rientro alla Juventus, che ha lasciato nell'estate del 2024 proprio per i Reds.

Spalletti è un grande estimatore di Chiesa, per esempio, e non ha esitato a fare il suo nome ai dirigenti della Juventus come profilo adatto per rinforzare l'attacco. Come riferito, il figlio d'arte preferirebbe rimanere a giocare in Premier League, anche visto il fatto che di recente sia stato in grado di raccogliere un po' più di spazio con il Liverpool. A sparigliare le carte potrebbe subentrare però il pensiero che un ritorno in Serie A potrebbe rappresentare una svolta in chiave Nazionale.