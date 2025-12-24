Chivu: "All'Inter non hai pace, è come in una lavatrice. Critiche? Mi piacciono, non mi lamento"

Cristian Chivu è stato premiato come miglior allenatore rumeno dell'anno da Gazeta Sporturilor, quotidiano locale che ha effettuato un sondaggio. Per il tecnico dell'Inter è la quarta affermazione, la prima da mister, che commenta così, come si legge su FCInterNews.it: "Tutto dipende dal gruppo, dalla squadra con cui lavora, dai successi che ottiene o dalle cose positive che ha fatto. Per vincere un trofeo individuale, entrano in gioco diversi fattori. Ora, come allenatore, dipendi dai risultati e dallo status che riesce ad ottenere. Ringrazio Gazeta Sporturilor per questo premio, ma ringrazio anche tutti gli allenatori che cercano di svolgere questo lavoro al meglio. È una professione in cui conta l'allenamento che fai, quello che riesci a trasmettere, quello che i giocatori riescono a capire. Per questo ringrazio tutti, perché so che non è facile, so quanto allenamento, quanta tensione e quanta passione ognuno di loro mette per avere successo".

Ci racconti il suo 2025. Un anno fa era in un periodo incerto, poi…

"Non stavo cercando, stavo aspettando! Aspettavo l'occasione giusta per quello che volevo fare. È stata un'attesa piuttosto lunga, e a febbraio si è presentata l'opportunità di andare al Parma, in Serie A, dove non molti pensavano che avrei avuto successo. Ma ho avuto l'opportunità di vivere 13 partite in tre mesi, con un percorso che ha portato al raggiungimento dell'obiettivo. Questo nonostante molti fossero scettici a causa del calendario complicato. Sembrava impossibile per il Parma salvarsi".

All'Inter ha giocato per tanti anni.

"È diverso, anche se conoscevo la maggior parte delle persone qui. Per sei anni sono stato presente giorno dopo giorno, settimana dopo settimana al centro sportivo. Sapevo con chi avevo a che fare, con chi lavoravo. Conoscevo i giocatori, il valore della squadra, della rosa, le aspettative che le persone hanno, in generale, da una squadra come l'Inter".

Nessuno ha pazienza quando si tratta di risultati.

"I risultati sono la cosa più importante. È come una lavatrice che funziona sempre e ti fa sbattere la testa contro tutti i muri. Non hai mai pace, sei sempre sotto pressione per i risultati. Giochi ogni tre giorni, non hai nemmeno il tempo di allenarti. Ho avuto un'esperienza simile da giocatore, ora da allenatore. Ma si tratta di una strategia di gestione diversa, di una metodologia diversa. Ma, con l'aiuto dello staff e l'esperienza maturata come giocatore, riesco a creare il mio comfort e a stabilire alcune priorità nei confronti del gruppo, della squadra, del club, dei tifosi".

Come fa a conciliarsi con la pressione che c'è intorno al club nerazzurro?

"So che responsabilità ho e cosa significa rappresentare l'Inter a questo livello. Non mi lamento. Mi piace la responsabilità, mi piacciono le critiche. Mi piacciono tante cose che mi tengono sveglio, mi aiutano a rimanere con i piedi per terra, indipendentemente dai risultati. A questo livello devi essere consapevole che, dopo due sconfitte, entrano in gioco i punti interrogativi".