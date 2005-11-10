Chivu: "Calhanoglu sta bene. Bastoni? Non torno sulle ingiustizie, è un patrimonio"

Alla vigilia della partita di Champions League contro il Club Brugge, Cristian Chivu ha fatto il punto sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito non al top da Inter-Parma, e in generale sulle possibili novità di formazione: “Qualche cambio si farà. Calhanoglu sta bene, ma ero stupito della domanda post gara: l’hanno visto col ghiaccio e io non lo sapevo, perché era uscito integro. Era solo una precauzione, sta bene ed è a disposizione della squadra. Non ha mai avuto problemi”.

Come ha visto Spence?

“Djed ha una settimana di allenamento, più venti minuti e un paio di giorni di rifinitura, che non considero un vero allenamento per raggiungere la condizione. Sta crescendo, mi fa piacere che si stia togliendo un po’ di pressione e rabbia che ha avuto, perché appena arrivato ha avuto problemi fisici che gli hanno impedito di partecipare al primo mese della stagione. I 25 minuti di sabato, a livello di adrenalina e di autostima, credo siano stati molto importanti”.

Bastoni è alla fine di un periodo complicato, sembra tornato…

“Non torno indietro a parlare dell’ingiustizia che ha dovuto sopportare e vivere, delle reazioni all’accaduto e dei playoff della Nazionale. Il valore di Ale lo conosciamo tutti: ha messo a nostra disposizione la sua personalità, l’ha fatto vedere segnando due gol importanti, ma non serviva. È un giocatore di valore: ci si dimentica che i nostri giocatori importanti, che rappresentano l’Italia, non dico vadano coccolati, ma vanno curati. Non dico che sia tutto roseo per quanto riguarda la Nazionale, però Alessandro è un patrimonio nostro e dell’Italia”.