Chivu chiama e l'Inter risponde: con la Lazio approccio giusto dopo lo "scossone" europeo

Mister Cristian Chivu aveva chiesto un cambio di passo, e l’Inter ha risposto presente. Dopo le parole dure dello scorso allenamento e la vittoria sofferta in Champions League contro il Kairat Almaty, la squadra nerazzurra è scesa in campo a San Siro contro la Lazio con un atteggiamento completamente diverso. Concentrata, determinata e senza cali di tensione, l’Inter ha mostrato fin dai primi minuti di voler rispettare le indicazioni del tecnico rumeno, cancellando ogni traccia di presunzione o superficialità.

Il segnale è arrivato dopo appena 3 minuti, quando un’azione insistita sulla fascia sinistra ha portato al gol del vantaggio, sbloccando subito la partita con capitan Lautaro Martinez. L'Inter ha gestito con lucidità il ritmo, pressando alto e chiudendo ogni spazio ai biancocelesti. Chivu ha potuto finalmente osservare una squadra pronta a combattere per ogni pallone, applicando sul campo ciò che fino a pochi giorni fa era solo un richiamo morale nello spogliatoio, ma soprattutto approcciando alla perfezione l'incontro.

La vittoria finale non ha lasciato dubbi: l’Inter ha conquistato tre punti pesanti, approfittando di un avvio di giornata favorevole, e si è portata in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno dimostrato che la mentalità chiesta da Chivu può fare la differenza, trasformando il monito in una performance concreta. Ora, con fiducia e convinzione ritrovate, la squadra è pronta ad affrontare le prossime sfide, sapendo che la concentrazione e la determinazione non sono più opzionali, ma l’unico modo per mantenere la leadership