Chivu 'fa il Mourinho': "Non sono fesso". E spiega le parole sugli arbitri prima di Inter-Juve

Quest'oggi Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto nella conferenza stampa introduttiva della partita di domani contro il Cagliari, e nel corso della sua chiacchierata con i media presenti ha avuto modo di toccare tanti temi.

La conferenza stampa della vigilia di Inter-Cagliari è stata anche l'occasione per Chivu di parlare del suo registro comunicativo, che a giudizio di alcuni commentatori sarebbe cambiato rispetto ai primi mesi della stagione: "Posso essere tutto ma di sicuro non sono un fesso. Mi adatto, la vita mi ha insegnato ad adattarmi a momenti e narrazioni, al ruolo che occupo e la leadership che ho. Se all'inizio quello che volevo trasmettere al gruppo mi faceva dire determinate cose e in un certo modo, strada facendo sono cambiate. Perché è cambiato tutto e mi sono adeguato: siamo partiti che dovevamo chiudere ottavi, che ero inesperto e mi cacciavano dopo cinque partite, pensando già a chi doveva venire. E invece si è andati avanti, grazie a un gruppo di uomini che dall'inizio ambiva ad essere competitivo".

Ha quindi aggiunto poi Chivu: "Credo che tutto nasca nel post-Juve, è diventata una gogna mediatica sotto ogni punto di vista: per l'Inter e per un giocatore. Lì la narrazione cambia. Io però non sono mai stato polemico e non ho messo maschere, cercando di non parlare di arbitri e non facendolo, mantenendo l'equilibrio in ciò che ho detto. Se siamo a questo punto della stagione e a qualcuno non va bene quello che dico, non è un problema mio. Io penso a quello che sono, lavoro per la gente che mi ama e non per essere amato da altri. Per chiarire quanto avevo detto pre-Juve, perché l'avete riportata sbagliata: avevo detto che quando avrei visto un allenatore che ammetteva un episodio a favore, allora avrei parlato anche io di arbitri. Ma senza aver mai detto che sarei stato io il primo".

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