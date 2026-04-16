Inter, Chivu difende Bastoni: "Finiamola, ci ha messo la faccia. Domani non ci sarà"

Cristian Chivu come spesso gli capita non ha paura di parlare e di prendere posizione, e una nuova conferma è arrivata dalla sua ultima conferenza stampa, quella introduttiva rispetto alla partita di domani contro il Cagliari, valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Uno degli argomenti su cui ha risposto Chivu è per esempio il presente complicato di Alessandro Bastoni, finito nel vortice delle critiche dopo le recenti prestazioni tra Inter e soprattutto Nazionale, e accostato anche a un possibile trasferimento al Barcellona la prossima estate: "Io la farei finita, si parla di Ale da un mese a questa parte e mai per elogiarlo. Eppure ci sarebbe da dire dell'uomo, del calciatore, di quanto ha messo in campo e della disponibilità data alla nazionale nonostante molti giorni passati con le stampelle".

E ancora, prosegue e conclude così Chivu: "Ci ha messo la faccia, diamogli credito. Bisogna essere orgogliosi di quello che ha fatto. E ha un problema fisico, tuttora la caviglia non è al 100%: in un mese si è allenato poco, bisogna accettare che fisicamente non sia al massimo. Siamo a fine aprile, un ricondizionamento fisico serve a poco, bisogna dargli fiducia e farlo sentire importante, consapevoli che non è al 100% per un professionista. Ma ha comunque dato disponibilità ad esserci, per quanto non stia bene. Domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi sia del problema alla caviglia che per alzare la condizione atletica".

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