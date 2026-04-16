Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Inter, Chivu e la battuta sulla Champions: "Se non si capisce l'ironia, meglio fare altro"

Inter, Chivu e la battuta sulla Champions: "Se non si capisce l'ironia, meglio fare altro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 14:50Serie A
Dimitri Conti

14:25 - Tra poco Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, presenta in conferenza stampa la partita di domani sera alle ore 20:45 contro il Cagliari, valevole per la 33^ giornata di Serie A.

14:30 - In perfetto orario, comincia la conferenza stampa.

Cosa dovrete mettere in campo domani contro il Cagliari?
"Le prestazioni le avevamo fatte anche prima, poi si giudica sempre il risultato. Le abbiamo sempre cercate e ci proviamo anche domani, consapevoli che mancano 6 partite a fine campionato e che di coppa ne parleremo nei prossimi giorni. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, mantenendo spirito e ambizione, cercando di essere la miglior versione di quello che abbiamo e aggiungere tre punti alla classifica".

Contro Roma e Como abbiamo visto un'Inter concentrata e feroce. Questa è la cosa più importante?
"Il focus lo abbiamo portato in campo sempre. C'è la consapevolezza dell'importanza di una partita durante la stagione e di essere pronti dal punto di vista fisico e mentale, adattandosi ai momenti della partita e a ciò che l'avversario propone. Cambiare in base alla realtà della sfida: sotto questo punto di vista abbiamo avuto alti e bassi, capendo al volo in alcune partite e facendo meno bene in altre, per vari motivi. Per mancanza di energia e di qualche giocatore che avrebbe spostato l'inerzia in nostro favore. Però abbiamo sempre cercato di dare tutto, come le ultime due partite. Una volta finita la sosta delle nazionali, nonostante la delusione per chi non è andato ai Mondiali, i giocatori si sono subito calati di nuovo negli obiettivi del club".

Cosa c'era dietro alla sua battuta sulla qualificazione alla Champions? Vi sentite gli unici obbligati a vincere?
"Se non capiamo l'ironia meglio mettersi a fare altro. In questo mondo tante cose vengono prese troppo sul serio o trattate superficialmente e narrate in maniera sbagliata. La mia era una battuta, con dentro della realtà: si è sempre parlato di qualificazioni Champions, allora pure io ho detto certe cose. Non mi sono inventato niente e ho parlato col sorriso sulle labbra. Qualcuno l'ha presa male, ma ci vuole anche un po' di ironia, il calcio non è la vita ma solo un gioco e come tale va preso. Ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto, quello che gli permette di andare in fondo e vincere, poi ci riesce solo una. E non prendiamola troppo a male se la squadra del cuore o l'amico non ce la fa, ma elogiamo chi riesce a dare il massimo".

Come sta Bastoni? Non solo fisicamente, visto che si parla spesso di Barcellona.
"Io la farei finita, si parla di Ale da un mese a questa parte e mai per elogiarlo. Eppure ci sarebbe da dire dell'uomo, del calciatore, di quanto ha messo in campo e della disponibilità data alla nazionale nonostante molti giorni passati con le stampelle. Ci ha messo la faccia, diamogli credito. Bisogna essere orgogliosi di quello che ha fatto. E ha un problema fisico, tuttora la caviglia non è al 100%: in un mese si è allenato poco, bisogna accettare che fisicamente non sia al massimo. Siamo a fine aprile, un ricondizionamento fisico serve a poco, bisogna dargli fiducia e farlo sentire importante, consapevoli che non è al 100% per un professionista. Ma ha comunque dato disponibilità ad esserci, per quanto non stia bene. Domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi sia del problema alla caviglia che per alzare la condizione atletica".

A che punto pensa di essere arrivato sulla sua crescita personale?
"Miglioro e imparo ogni giorno, la mattina allo specchio faccio autocritica e cerco di imparare dagli errori che combino. Spero di non averne fatti tanti. Miglioro umanamente, soprattutto, di come mi devo comportare e come parlare ai ragazzi. In base alla narrazione esterna e quanto uno subisce, devo anche fare due coccole e mettere dei cerotti. Non è semplice, si pensa superficialmente solo per fare titoli e aumentare l'audience. La negatività vende: viviamo in una cultura dell'imballaggio che disprezza i contenuti. E io devo far sentire importanti e amati i ragazzi, farli sentire umani, che non sono robot. Che devono guadagnarsi il rispetto dei propri compagni e quella è la cosa più importante. Io sono io e vado avanti sulla mia strada, la cosa più importante nella vita è non ripetere gli errori. E quando ci riesci, significa che sei migliorato e hai acquisito esperienza. Sempre con la voglia di essere meglio rispetto al giorno prima".

Filippo Serantoni delle under nerazzurre è tornato in campo dopo aver rischiato di smettere. Aveva un caschetto e ci è tornato in mente anche lei: si sono smossi dei ricordi personali? Ci parlerà?
"E ha fatto gol. Devo dirvi che sono stato tra i primi a sapere l'accaduto, l'estate scorsa, e tra i primi a chiamarlo. Ci tenevo a parlare con lui, con il padre e tutti i familiari. Qualche mese fa lo abbiamo invitato a incontrarci e una chiacchiera ce la siamo fatta: ho visto con piacere un ragazzo ambizioso, col sorriso, che mi prendeva come riferimento. Gli ho dato consigli su quale casco usare e come metterlo, ricordandogli di avere sempre la passione per i sogni che ha. Mi ha fatto piacere rivederlo in campo col caschetto, ho visto che usava lo stesso mio. Però gli consiglierei di tagliare attorno alle orecchie e tenerle scoperte, ma era sorridente e felice, al di là di gol e palo. La cosa più bella per un ragazzo è fare ciò che ha sempre desiderato. Convinto e rispettoso, inseguendo il sogno senza mollare mai, anche se le cose non vanno come dovrebbero. Ad avere avuto un'altra opportunità in questa vita è già fortunato".

Come stanno Bisseck e Lautaro? Quando rientrano?
"Bisseck ha iniziato a lavorare in campo, tra qualche giorno rientrerà in gruppo. Lauti rispetto ai tempi detti è in regola, la settimana prossima credo che anche lui tornerà sul campo e potrà fare qualcosa di più rispetto a questo momento. Si tratta di giorni, Bisseck un paio. Lauti credo sette-otto, non vorrei sbagliarmi, ma sta migliorando".

Si legge che Chivu sarebbe diverso da quello di inizio stagione all'Inter. Lei si sente cambiato o lo è la percezione degli altri?
"Posso essere tutto ma di sicuro non sono un fesso. Mi adatto, la vita mi ha insegnato ad adattarmi a momenti e narrazioni, al ruolo che occupo e la leadership che ho. Se all'inizio quello che volevo trasmettere al gruppo mi faceva dire determinate cose e in un certo modo, strada facendo sono cambiate. Perché è cambiato tutto e mi sono adeguato: siamo partiti che dovevamo chiudere ottavi, che ero inesperto e mi cacciavano dopo cinque partite, pensando già a chi doveva venire. E invece si è andati avanti, grazie a un gruppo di uomini che dall'inizio ambiva ad essere competitivo. Credo che tutto nasca nel post-Juve, è diventata una gogna mediatica sotto ogni punto di vista: per l'Inter e per un giocatore. Lì la narrazione cambia. Io però non sono mai stato polemico e non ho messo maschere, cercando di non parlare di arbitri e non facendolo, mantenendo l'equilibrio in ciò che ho detto. Se siamo a questo punto della stagione e a qualcuno non va bene quello che dico, non è un problema mio. Io penso a quello che sono, lavoro per la gente che mi ama e non per essere amato da altri. Per chiarire quanto avevo detto pre-Juve, perché l'avete riportata sbagliata: avevo detto che quando avrei visto un allenatore che ammetteva un episodio a favore, allora avrei parlato anche io di arbitri. Ma senza aver mai detto che sarei stato io il primo".

Le dà fastidio sentire sminuire la Serie A?
"Troppo facile cambiare il pensiero in base alla classifica. Qualche mese fa erano tutte competitive, poi a seconda della classifica diventa attraente o mediocre. Questo non è un problema nostro. Io vorrei essere mediocre e primo in classifica per tutta la vita, perché mi dà la certezza di un lavoro fatto bene e una società che mi sostiene alle spalle. Troppo facile classificare campionati in base alla delusione".

14:51 - Terminata la conferenza stampa di Chivu.

Articoli correlati
Inter, il futuro è delineato. QS in prima pagina: "Chivu già nel cuore" Inter, il futuro è delineato. QS in prima pagina: "Chivu già nel cuore"
Cugini: "L’anno prossimo sarà un’Inter molto diversa. Chivu merita la conferma" Cugini: "L’anno prossimo sarà un’Inter molto diversa. Chivu merita la conferma"
Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro... Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro
Altre notizie Serie A
Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto... Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno
19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester... TMW19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester City
Italia senza Mondiali, Ilaria D'Amico: "Buffon? Non si consola mai. Delusione indimenticabile"... TMWItalia senza Mondiali, Ilaria D'Amico: "Buffon? Non si consola mai. Delusione indimenticabile"
Allegri-Furlani, storie tese. E il Milan potrebbe cambiare anche DS: occhi su D'Amico... Allegri-Furlani, storie tese. E il Milan potrebbe cambiare anche DS: occhi su D'Amico
E ora, Bernardo? Dopo 9 anni è tempo di cambiare: anche l'Italia chiama il portoghese... TMWE ora, Bernardo? Dopo 9 anni è tempo di cambiare: anche l'Italia chiama il portoghese
Kim in orbita Juventus. L'ex tecnico: "Con Spalletti diventerebbe il leader della... Kim in orbita Juventus. L'ex tecnico: "Con Spalletti diventerebbe il leader della difesa"
Sassuolo, Carnevali: "Gravina ha svolto un lavoro positivo, il problema non è lui"... TMWSassuolo, Carnevali: "Gravina ha svolto un lavoro positivo, il problema non è lui"
Inter, Chivu e la battuta sulla Champions: "Se non si capisce l'ironia, meglio fare... Live TMWInter, Chivu e la battuta sulla Champions: "Se non si capisce l'ironia, meglio fare altro"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Simonelli: "Lunedì presenteremo a Malagò il nostro programma. La Serie A a 18 squadre..."
Immagine top news n.1 Abodi: “Se pensiamo che non siamo andati ai Mondiali per i rigori abbiamo sbagliato tutto”
Immagine top news n.2 Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"
Immagine top news n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri
Immagine top news n.5 Buffon sull'eliminazione dell'Italia: "Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoie"
Immagine top news n.6 L'Atalanta ha già tracciato la via del futuro del progetto: avanti con Palladino
Immagine top news n.7 Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: Kean ancora out, gioca Piccoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.3 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Righetti: "Roma, caso Ranieri-Gasp? Dipenderà molto dalla forza della società"
Immagine news Altre Notizie n.2 Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo?
Immagine news Altre Notizie n.3 Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno
Immagine news Serie A n.2 19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester City
Immagine news Serie A n.3 Italia senza Mondiali, Ilaria D'Amico: "Buffon? Non si consola mai. Delusione indimenticabile"
Immagine news Serie A n.4 Allegri-Furlani, storie tese. E il Milan potrebbe cambiare anche DS: occhi su D'Amico
Immagine news Serie A n.5 E ora, Bernardo? Dopo 9 anni è tempo di cambiare: anche l'Italia chiama il portoghese
Immagine news Serie A n.6 Kim in orbita Juventus. L'ex tecnico: "Con Spalletti diventerebbe il leader della difesa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Corsi: "Avanti con le trattative per il nuovo socio. Ora però conta altro"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, gli amministratori e il sindaco Vicinanza scrivono alla proprietà americana
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, tra campo e caos societario. Tifosi e politica uniti: "Pretendiamo rispetto"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, l'appello del sindaco: “Tutti allo stadio. Gli americani ci hanno abbandonato”
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Ceccaroni: “Siamo da Serie A, ora dimostriamolo. Nessun rimpianto, giochiamoci tutto”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, scongiurato (per ora) il fallimento. Adesso caccia a nuovi acquirenti
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, nuova festa per la B a casa Baggio: "Buona fortuna ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Ferrero torna a parlare di Ternana: "I Rizzo devono salvarla. Il calcio è sacro"
Immagine news Serie C n.4 Oltre all'Union può tornare in campo il Brescia di Cellino. Obiettivo Terza Categoria
Immagine news Serie C n.5 La lotta alla salvezza nel Girone A: 180' di fuoco per Pergolettese, Virtus Verona e Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, in Abruzzo il primo match point dell'anno. Ma vincere contro il Pineto non basterà
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.2 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?