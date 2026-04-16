Italia Under 19, saranno Croazia, Serbia e Ucraina le sfidanti nella fase finale dell'Europeo

Saranno Croazia, Serbia e Ucraina le prossime avversarie della Nazionale Under 19: lo ha stabilito il sorteggio avvenuto stamane presso la Wrexham University. La fase finale dell’Europeo di categoria è in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

Gli Azzurrini hanno chiuso il primo turno di qualificazione del Gruppo 9 – andato in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia – al primo posto con 7 punti, precedendo Polonia (6 punti), Moldova (3 punti) e Bosnia ed Erzegovina (1 punto). Successivamente, nel Gruppo 6 della fase élite, disputato dal 25 al 31 marzo in Calabria, hanno nuovamente terminato in vetta, sempre con 7 punti, a pari merito con la Turchia ma con una migliore differenza reti (6 contro 2), davanti a Ungheria (3 punti) e Slovacchia (0 punti).

“Quando si arriva al sorteggio — specifica il tecnico Alberto Bollini — c’è sempre un po’ di emotività nel conoscere le avversarie. Siamo all’apice della competizione, che rappresenta un’opportunità gigantesca per i ragazzi. Abbiamo pescato la Croazia, che ha eliminato la Francia (Gruppo 3 della fase élite, ndr), la Serbia, che considero la squadra rivelazione di questa edizione per aver superato un girone con Inghilterra, Portogallo e Polonia nel turno precedente (Gruppo 2, ndr), e infine l’Ucraina, che, nonostante la situazione che sta vivendo, riesce a mantenere alto il proprio livello di competitività. Giocheremo in un periodo particolare (dal 28 giugno all’11 luglio, ndr), in cui dovremo essere bravi a considerare tutte le variabili possibili per farci trovare pronti”.