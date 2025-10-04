Chivu ha un'altra Inter su cui contare: Bonny perfetto vice-Thuram. E anche Frattesi sta bene

L’Inter travolge la Cremonese con un netto 4-1 e, forse per la prima volta dall’arrivo di Cristian Chivu, si mostra non solo bella, ma anche famelica. Una squadra brillante, intensa, finalmente cinica. Ma sopra ogni altra cosa, a prendersi la scena è Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto di una serata da incorniciare: un gol e ben tre assist, numeri importanti che lo candidano con forza a un ruolo da co-titolare nell’attacco nerazzurro.

Il francese, schierato al posto dell’infortunato Thuram, ha risposto con una prestazione da applausi. Ha segnato il suo secondo gol in maglia Inter – il primo partendo dall’inizio – e ha mostrato una personalità travolgente: movimenti intelligenti, potenza fisica, senso della posizione e una lucidità rara negli ultimi metri. Chivu, che finora lo aveva utilizzato con parsimonia, può ora considerarlo una risorsa pienamente affidabile, non solo un’alternativa d’emergenza.

Buone risposte anche da Davide Frattesi, finalmente titolare e autore di una prova solida. Ma la copertina resta tutta per Bonny. L'ex Parma ha dato quella scossa offensiva che all’Inter era mancata nelle prime uscite, trasformando in gol e assist la mole di gioco prodotta. Se il 4-0 contro la Cremonese segna la svolta per la squadra, per Bonny potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura da protagonista.