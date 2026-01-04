Chivu parla piano ma ha lanciato un messaggio a Conte e Allegri: lo Scudetto è una cosa a tre

Messaggio forte, potente dell’Inter alle rivali per il campionato: la squadra di Chivu nella corsa Scudetto c’è eccome, guardarsi il 3-1 rifilato al Bologna questa sera per avere una controprova concreta delle grandi ambizioni che coltivano lecitamente i nerazzurri.

Il tecnico rumeno, esordiente ad alti livelli e con poco più di una decina di partite da allenatore professionista alle spalle prima di sedere sulla panchina dell’Inter, ha dimostrato di non aver bisogno di proclami o di fare la voce grossa in conferenza stampa per far valere la bontà del proprio lavoro. Chivu tiene sempre un profilo molto basso nelle interviste a margine delle partite, ma si sta facendo apprezzare dalla sua gente per la capacità di attingere alla profondità della rosa e di gestire le rotazioni, sapendo capire quali dei suoi protagonisti stiano vivendo il miglior momento di forma.

L’Inter è in gran forma ed è tornata in vetta alla classifica da sola, Chivu, quello di poche parole, ha lanciato un messaggio silenzioso a due rivali ben più scafati su certe altezze come Allegri e Conte: lo Scudetto sarà un affare a tre, i nerazzurri sono pronti a dare battaglia fino in fondo alle altre due candidate Napoli e Milan. Questo il terzetto che la classifica suggerisce essere in fuga per la vittoria.