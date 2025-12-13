Milan, Allegri: "Normale che Inter e Napoli siano le favorite per lo scudetto. Per noi..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto al fatto del perché Inter e Napoli vengono date come favorite per il titolo finale: "Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell'anno scorso - ha spiegato il mister rossonero alla vigilia della gara contro il Sassuolo - quindi è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri di ottimo valore. Stiamo facendo un percorso: dobbiamo avere la convinzione di poter fare il massimo, partendo dalla consapevolezza che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions. È vero che abbiamo 31 punti e siamo in testa, ma il campionato è lungo. Sarò noioso, ma l'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

Ti preoccupa essere corto in attacco?

"Corto, non corto... Fino a gennaio anche se volessimo non può arrivare nessuno. Devo trovare soluzioni interne in un gruppo di ragazzi che me le danno. In qualche modo faremo. La società è vigile per il mercato, ma ora noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. Fatta la partita di domani penseremo a Riyad e alla trasferta di Supercoppa".

Leggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri