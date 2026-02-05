Chivu sbotta in conferenza: "In semifinale e criticati, non capisco proprio più un c***o di calcio"

Show di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino. All'allenatore nerazzurro è stata posta una domanda sulla semifinale che arriverà prima del derby col Milan in campionato: "La critica si dividerà per questa semifinale? Scusate forse non ho capito, arriviamo in semifinale e c'è una critica? Io non capisco proprio più un cazzo di calcio. Andiamo in semifinale e questo viene criticato?".

Il tecnico dell'Inter ha poi proseguito: "Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere competitivi, non dobbiamo avere l'ossessione di niente, non parlo di Triplete o scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione".

