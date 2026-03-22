Chivu seguirà dalla tribuna Fiorentina-Inter: il suo gabbiotto avrà i vetri oscurati
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Cristian Chivu non potrà sedersi in panchina oggi allo Stadio Artemio Franchi. Il tecnico dell'Inter è squalificato a causa del cartellino rosso rimediato contro l'Atalanta in occasione del gol convalidato a Krstovic. Come riportato da FirenzeViola.it, seguirà dunque dalla tribuna la partita, più precisamente dal gabbiotto che solitamente è utilizzato dai giornalisti di Radio Rai, ma con una particolarità.
L'allenatore rumeno ha infatti chiesto e ottenuto il permesso per farsi oscurare i vetri con una pellicola che verrà tolta solamente a fine gara, in modo tale che da fuori non si possa vedere dentro. L'Inter non vuole sottovalutare niente, sa che oggi per lo Scudetto è una tappa cruciale.
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