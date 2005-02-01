Ci pensa Pio Esposito. Inter di nuovo in vantaggio con la zuccata del classe 2005: 2-1 al 76'
Inter di nuovo in vantaggio a San Siro nella sfida contro la Juventus. Cross dalla sinistra del solito Dimarco e splendido colpo di testa di Pio Esposito che ha battuto Di Gregorio sul secondo palo facendo esplodere il Meazza. 2-1 per i nerazzurri al 76'.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
