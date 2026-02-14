Live TMW Juventus, Comolli: "Abbiamo perso tre punti ma il calcio italiano ha perso molto di più"

Al termine di Inter-Juventus è intervenuto in conferenza stampa l'ad della società bianconera Damien Comolli: “Voglio scusarmi con i tifosi perché sta sera non abbiamo potuto giocare a pallone. Questa sera noi abbiamo perso tre punti ma il calcio italiano ha perso molto di più ed è inaccettabile. Noi come club e come proprietà e squadra combatteremo fino alla fine della stagione”.