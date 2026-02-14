Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:34
Tommaso Maschio

Nelle gare del pomeriggio del Girone C di Serie C frenano sia il Benevento sia la Salernitana: i sanniti pareggiano in rimonta in casa del Latina, mentre i granata vengono rimontati in casa dalla Cavese al 90°. Gara scoppiettante a Casarano dove i padroni di casa si impongono 3-2 sulla Casertana, mentre il Cosenza cala il tris in casa contro l'Audace Cerinogla. Vittoria pesante in zona salvezza per il Giugliano che rimonta il Trapani e trova il successo grazie a due reti nel recupero. Successo infine anche per il Monopoli.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Benevento – Latina 1-1
10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)
Casarano – Casertana 3-2
2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)
Cavese – Salernitana 1-1
34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)
Cosenza - Audace Cerignola 3-0
26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour
Giugliano – Trapani 3-1
10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)
Monopoli – Sorrento 1-0
66’ Scipioni
Ore 17.30 – AZ Picerno - Crotone
Ore 17.30 – Foggia - Atalanta U23
Ore 17.30 – Siracusa - Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

Classifica Benevento 61**, Catania 52*, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41, Monopoli40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Sorrento 30**, Cavese 28**, Latina 28**, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 22, Foggia 22,

N.B. - *una gara in meno
** una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Ore 12.30 – Triestina - Novara
Ore 12.30 – L.R. Vicenza - Alcione Milano
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30 – Bra - Ascoli
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio - Forlì
Ore 14.30 – Livorno - Pianese
Ore 14.30 – Ravenna - Juventus Next Gen (Diretta Rai Play)
Ore 14.30 – Sambenedettese - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 49, Ascoli 47, Juventus Next Gen 39, Pineto 36, Pianese 34, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 30*, Forlì 29*, Carpi 28, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

