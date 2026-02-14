14 febbraio 2024, Immobile castiga il Bayern Monaco su rigore. Uno a zero Lazio

Il 14 febbraio del 2024, all'Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Bayern Monaco. Sono gli ottavi di finale di Champions League, ancora nella vecchia formula, con i biancocelesti che si impongono contro una delle favorite del torneo. Il primo tempo scorre via abbastanza compassato, con Neuer che deve intervenire su una incursione di Isaksen, mentre novanta metri più in là Provedel è attento su un tentativo da parte di Jamal Musiala. Zero a zero e ripresa che chiede una svolta.

Arriva a metà seconda frazione. Isaksen va via sulla destra, entra in area e viene affrontato fallosamente da Upamecano. Rosso per il difensore francese e calcio di rigore per i biancocelesti. A presentarsi dal dischetto è Ciro Immobile, per quella che sarà una serata di gloria, forse l'ultima vera della sua carriera alla Lazio. Rigore battuto con freddezza, incrociando, nessuna possibilità per Neuer per arrivare sul pallone. Finisce uno a zero, non abbastanza per venire risparmiati dall'ondata Bayern al ritorno.

LAZIO-BAYERN MONACO 1-0

Marcatore: 69’ rig. Immobile

Lazio (4-3-3)

Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (81’ Vecino); Isaksen (81’ Pedro), Immobile (88’ Castellanos), Felipe Anderson (90’ Lazzari).

Allenatore: Maurizio Sarri

Bayern Monaco (4-2-3-1)

Neuer; Mazraoui (46’ Kimmich), Upamecano, Kim, Guerreiro; Goretzka, Pavlović (81’ Müller); Sané (81’ Tel), Musiala, Coman (70’ Davies); Kane.

Allenatore: Thomas Tuchel.