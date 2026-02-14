Monza-Juve Stabia, i convocati di Bianco: le scelte del tecnico brianzolo
TUTTO mercato WEB
Al termine della rifinitura della vigilia, il tecnico Paolo Bianco ha convocato 25 calciatori per Monza-Juve Stabia, gara della venticinquesima giornata di Serie B 2025/26, in programma domenica 15 febbraio alle 15.00 all'U-Power Stadium.
Portieri: Pizzignacco, Vailati, Thiam
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Carboni, Bakoune
Centrocampisti: Hernani Junior, Obiang, Álvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani, Pessina, Azzi
Attaccanti: Cutrone, Forson, Keita, Colombo, Caso, Petagna, Mota Carvalho
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile