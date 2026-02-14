Juventus, Comolli: "Subita una vera ingiustizia, ma ai tifosi dico che non molleremo"

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro l'Inter: "Abbiamo perso tre punti, ma il calcio italiano molto di più: è stata una vera ingiustizia quella che abbiamo subito stasera in campo".

Che messaggio volete mandare in una serata come questa?

"Il primo messaggio che mandiamo è soprattutto per i tifosi, purtroppo a causa di questa decisione non abbiamo potuto giocare alla pari contro l'Inter. Il secondo è che siamo tutti uniti, dalla squadra alla proprietà, contro questa ingiustizia e non molleremo".