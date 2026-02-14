Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio Russo

Il calcio piange Orazio Russo, scomparso a 52 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Nato a Misterbianco il 6 ottobre 1973, Russo è stato un attaccante generoso e legato in modo profondo ai colori del Catania, club che ha segnato tutta la sua carriera, dentro e fuori dal campo.

Aveva debuttato tra i professionisti nella stagione 1991/92 proprio con il Catania in Serie C1. Nel 1993 il salto in Serie A con il Lecce, dove ha realizzato quattro reti nella massima serie con la maglia giallorossa, restando per quattro stagioni prima di fare ritorno in Sicilia. In carriera ha indossato anche le maglie di Spal, Savoia, Acireale, Padova, Perugia e Gela tra C1 e C2.

Indimenticabile il suo contributo al ritorno in Serie A del Catania tra il 2004 e il 2006. Nel 2010 ha chiuso la carriera proprio in rossazzurro, collezionando l’ultima presenza in A con Siniša Mihajlović in panchina.

Conclusa l’esperienza da calciatore, Russo è rimasto al servizio del Catania come team manager, responsabile del settore giovanile e tecnico delle formazioni under, distinguendosi per passione e senso di appartenenza.

Questo il messaggio di cordoglio degli etnei: "Addio, Orazio Il Presidente Rosario Pelligra, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d’appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore.".