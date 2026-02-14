Juve, Comolli: "Difficile accettare ingiustizie come questa. È imbarazzante"

Damien Comolli, intervenuto a Sky Sport insieme a Giorgio Chiellini dopo la partita tra Inter e Juventus condizionata dall'ingiusta espulsione di Kalulu nel primo tempo, ha parlato della direzione arbitrale di La Penna. Queste le sue parole: "Come club sentiamo imbarazzo, dalla proprietà ai tifosi fino all'allenatore e ai giocatori. È successo di nuovo, ancora e ancora in questa stagione. È imbarazzante.

È difficile accettare ingiustizie come questa, per questo è arrivato il momento di dire qualcosa. Non c'è modo di parlare di calcio dopo questa partita. I giocatori e l'allenatore erano frustrati. Ripeto, è tutto inaccettabile".