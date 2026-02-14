Catanzaro, Pontisso: "Conta il lavoro e la concentrazione. Stiamo lottando tutti insieme"

Successo netto e meritato per il Catanzaro, che supera il Mantova per 2-0 al termine di una gara interpretata con personalità, equilibrio e grande attenzione tattica. Una prova solida, costruita già in settimana e finalizzata con un primo tempo di qualità.

Nel post-partita, il centrocampista giallorosso Simone Pontisso ha sottolineato proprio l’importanza del lavoro quotidiano: “Abbiamo fatto una bella partita e una grande settimana di lavoro. In questa categoria nulla è scontato e per questo dobbiamo continuare a mantenere alta la concentrazione”, ha dichiarato il giocatore, evidenziando l’ottimo approccio alla gara da parte del gruppo.

Il Catanzaro ha chiuso il primo tempo avanti di due reti, indirizzando subito la sfida sui binari favorevoli. Nella ripresa, la squadra ha saputo controllare il ritmo del match, mostrando compattezza e spirito di sacrificio. “Nel secondo tempo abbiamo gestito bene, lottando tutti insieme”, ha aggiunto il centrocampista.

Spazio anche a un commento personale sul gol realizzato: “È stata una bella azione e sono contento di averla concretizzata. Ma la cosa più importante è il risultato della squadra”.

Infine, un messaggio chiaro sugli obiettivi stagionali: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza guardare troppo avanti. Solo così possiamo continuare a crescere”.