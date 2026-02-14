Inter, Pio Esposito: "Serate come queste le sogni da bambino quando inizi a giocare"
Francesco Pio Esposito è uno dei grandi protagonisti del successo dell'Inter sulla Juventus, un 3-2 a San Siro marchiato dalle furenti polemiche per l'arbitraggio di La Penna. Queste le parole dell'attaccante nerazzurro, autore del gol del momentaneo 2-1: "Serate come questa le sogni quando inizi a giocare a calcio da piccolo, il massimo che potevo chiedere era una vittoria con gol ed è andata così, quindi sono felicissimo".
Un passo importante verso lo Scudetto...
"Non si può ancora parlare di traguardo perché mancano tantissime partite, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima…".
