Juventus, Chiellini attacca: "Siamo al punto di non ritorno, questo sistema non funziona"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha preso la parola ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter segnata dal grave errore arbitrale che ha portato all'espulsione di Kalulu nel primo tempo: "Non ce ne siamo resi conti solo noi, quello che è successo stasera è inaccettabile e si fa fatica a parlare di calcio. Questo è lo spettacolo che dovrebbe offrire il calcio italiano, la partita più importante rovinata da una decisione del genere, è l'ennesima di una serie che non riguarda solo noi. C'è un protocollo da cambiare, è il sistema che non funziona: siamo arrivati a un punto di non ritorno e questo credo sia palese".

C'è stato un confronto con La Penna dopo il fischio finale?

"Non c'è stato nessun dibattito, credo possiate capire che una decisione del genere è inaccettabile e non capisco come non si possa cambiarla. Non c'è stato neanche un confronto, perché erano mortificati e senza parole".

La Juve sta tornando?

"La direzione è quella giusta, ma diventa difficile parlare di calcio. C'è del buono, ma come si fa a parlare della partita. Oggi di calcio c'è davvero poco da parlare, poi da domani il tecnico farà il suo lavoro e comincerà a parlare della prossima gara col Galatasaray".