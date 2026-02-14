Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris Picerno

Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris PicernoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:32Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare del Girone C di Serie C iniziate alle 17:30, regalando spunti interessanti tra conferme e risultati pesanti in chiave classifica.

Colpo esterno dell’Atalanta U23, che espugna lo “Zaccheria” superando il Foggia per 1-0. A decidere l’incontro è Panada al 58’, bravo a sfruttare l’occasione giusta in una gara equilibrata e combattuta. Successo di misura ma prezioso per i nerazzurri.

Finisce in parità il derby siciliano tra Siracusa e Catania. Allo stadio “De Simone” sono gli etnei a sbloccare il match con D’Ausilio al 35’, ma nella ripresa arriva la risposta dei padroni di casa con Di Paolo al 48’. Un punto a testa che muove la classifica senza però entusiasmare.

Netta affermazione del Picerno, che supera il Crotone 3-1. Bellodi e Guadagni indirizzano la sfida nel primo tempo, Gomez prova a riaprirla, ma Baldassini chiude i conti al 78’. Una vittoria che conferma l’ottimo momento dei lucani.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Benevento – Latina 1-1
10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)
Casarano – Casertana 3-2
2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)
Cavese – Salernitana 1-1
34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)
Cosenza - Audace Cerignola 3-0
26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour
Giugliano – Trapani 3-1
10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)
Monopoli – Sorrento 1-0
66’ Scipioni
Foggia-Atalanta U23 0-1
58' Panada
Siracusa-Catania 1-1
35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)
Picerno-Crotone 3-1
11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)

Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

Classifica Benevento 61**, Catania 53**, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41**, Monopoli 40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Atalanta U23 30**, Sorrento 30**, Picerno 29**, Cavese 28**, Latina 28**, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 23**, Foggia 22**.

N.B. - *una gara in meno
** una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Ore 12.30 – Triestina - Novara
Ore 12.30 – L.R. Vicenza - Alcione Milano
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30 – Bra - Ascoli
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio - Forlì
Ore 14.30 – Livorno - Pianese
Ore 14.30 – Ravenna - Juventus Next Gen (Diretta Rai Play)
Ore 14.30 – Sambenedettese - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 49, Ascoli 47, Juventus Next Gen 39, Pineto 36, Pianese 34, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 30*, Forlì 29*, Carpi 28, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della... Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol... Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex
Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca... Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca la fuga
Altre notizie Serie C
Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi... Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"
Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio... Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio Russo
Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris... Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris Picerno
Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo" Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e... Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."... Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde" Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della... Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Plusvalenza Milan con la cessione di Jimenez. Ma il vero affare lo farà Tiago Pinto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Ottava meraviglia per l'Atalanta: un gol per tempo di Ederson e Zalewski piegano la Lazio
Immagine top news n.2 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine top news n.3 È un San Valentino tutto viola: la Fiorentina si regala tre punti fondamentali a Como
Immagine top news n.4 Napoli, assenza pesante contro la Roma: McTominay non recupera. Torna Gilmour
Immagine top news n.5 "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria
Immagine top news n.6 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.7 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, l'unico neo è il ko di Raspadori: per lui risentimento muscolare al flessore
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Kelly: "Bello segnare contro l'Inter, mi piacerebbe rifarlo anche stavolta"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Thuram: "Non sarà un duello tra me e Bremer, vogliamo vincere questa partita"
Immagine news Serie A n.4 Lazio-Atalanta 0-2, le pagelle: Carnesecchi pigliatutto, Zalewski da tre punti. Maldini cresce
Immagine news Serie A n.5 Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
Immagine news Serie A n.6 Serie A, classifica aggiornata: l'Atalanta supera il Como ed entra in zona Europa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Mantova 2-0, le pagelle: dalla nebbia emerge Iemmello. Non basta Muci
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria in ansia per Pierini: problema muscolare per l'attaccante. La situazione
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia si allena a Ferrara e ringrazia la Ars et Labor. Omaggio all'ex capitano Giani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro inarrestabile: Iemmello e Pontisso piegano il Mantova nella nebbia del Ceravolo
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Venezia: le scelte di Mignani e Stroppa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"
Immagine news Serie C n.2 Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio Russo
Immagine news Serie C n.3 Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris Picerno
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…