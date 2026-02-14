Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Una rete di Janogy dopo neanche venti minuti permette alla Fiorentina di battere il Milan in trasferta, superarlo in classifica e puntare ancora a uno dei primi tre posti che valgono la qualificazione alle coppe europee. Neanche l'espulsione della viola Bonfantini al 76° riesce a rivitalizzare la formazione rossonera che ora rischia di vedersi allontanare definitivamente le prime posizione della classifica.
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter ore 12:30
Juventus-Lazio ore 15:00
Roma-Napoli Women ore 18:00
Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Fiorentina 21*, Como Women 20*, Milan 20*,Sassuolo 12*, Ternana Women 10*, Parma 9, Genoa 7*
* una gara in più