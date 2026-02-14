Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"

Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"TUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 18:34Serie C
Luca Esposito

Espulso dall’arbitro per proteste in occasione del gol del pareggio della Cavese, il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele analizza in sala stampa la partita provando a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante le tante critiche dei tifosi per i cambi e per un secondo tempo oggettivamente tra i peggiori della stagione: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo perso due punti su un episodio dubbio, le immagini le avete viste e credo ci sia poco da dire. Eravamo passati in vantaggio e tenevamo bene il campo. Nella ripresa ho visto meno pressione in avanti, ma non abbiamo mai rischiato nulla. Su questa palla in uscita è successo quello che avete visto e purtroppo è arrivato il pareggio a pochi minuti dalla fine. I cambi? Ho messo Ferrari perché Lescano aveva speso tanto, Molina era in palla e ha fatto la sua partita anche stavolta. Tascone invece è entrato per aiutare De Boer visto che Gyabuaa aveva speso molto e iniziava a subire tanti colpi”.

Raffaele, cui permanenza sulla panchina granata non sembra in discussione nonostante una classifica non in linea con gli obiettivi sbandierati dal club a inizio stagione, prosegue: “A mio avviso gara interpretata bene come si evince da un ottimo primo tempo, nella ripresa è mancata la zampata dello 0-2 che ci avrebbe permesso di chiudere la gara. I reparti hanno lavorato bene. Io in discussione? La squadra è viva, lo abbiamo dimostrato martedì battendo 3-0 il Casarano e anche in questo derby molto sentito. Su un aspetto dobbiamo migliorare: è necessario provare a essere dominanti per tutti i 90 minuti, anche se in difesa si rischia di meno rispetto al passato e non avevamo subito un tiro in porta. Ripeto: il gol del pareggio nasce da un episodio dubbio. C’è grande amaro in bocca quando perdi 2 punti in questo modo, ma non possiamo fare altro che ripartire e preparare al meglio la prossima gara".

Articoli correlati
Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"... Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Salernitana, Lescano non si ferma più: 4 gol in 5 gare e quota 100 a un passo Salernitana, Lescano non si ferma più: 4 gol in 5 gare e quota 100 a un passo
Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e... Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Altre notizie Serie C
Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo" Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e... Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."... Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde" Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della... Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
4 Plusvalenza Milan con la cessione di Jimenez. Ma il vero affare lo farà Tiago Pinto
5 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine top news n.2 È un San Valentino tutto viola: la Fiorentina si regala tre punti fondamentali a Como
Immagine top news n.3 Napoli, assenza pesante contro la Roma: McTominay non recupera. Torna Gilmour
Immagine top news n.4 "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria
Immagine top news n.5 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.7 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ederson si sblocca in campionato su rigore. Lazio-Atalanta è 0-1 al 41'
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Fa male non trovare stimoli per questa gara. Parisi? Mamma mia!"
Immagine news Serie A n.3 Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ranieri: "Il mio ultimo mese è stato intenso, oggi sono felice"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Fagioli: "Bellissima partita, ma ora dobbiamo salvarci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Mi è piaciuto l’approccio, ma non la gestione dopo il primo gol"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Questa vittoria è per la nostra gente"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, dominio del Catanzaro contro il Modena: locali avanti 2-0 al 45'
Immagine news Serie B n.4 Bari-SudTirol, i convocati di Castori: confermata l'assenza di Masiello. Merkaj ok
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Chiappella: "Gara che ci serve per crescere nel nostro percorso"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: "Presa un'aspirina che ci ha fatto stare meglio, ora serve continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.6 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…