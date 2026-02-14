Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"

Espulso dall’arbitro per proteste in occasione del gol del pareggio della Cavese, il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele analizza in sala stampa la partita provando a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante le tante critiche dei tifosi per i cambi e per un secondo tempo oggettivamente tra i peggiori della stagione: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo perso due punti su un episodio dubbio, le immagini le avete viste e credo ci sia poco da dire. Eravamo passati in vantaggio e tenevamo bene il campo. Nella ripresa ho visto meno pressione in avanti, ma non abbiamo mai rischiato nulla. Su questa palla in uscita è successo quello che avete visto e purtroppo è arrivato il pareggio a pochi minuti dalla fine. I cambi? Ho messo Ferrari perché Lescano aveva speso tanto, Molina era in palla e ha fatto la sua partita anche stavolta. Tascone invece è entrato per aiutare De Boer visto che Gyabuaa aveva speso molto e iniziava a subire tanti colpi”.

Raffaele, cui permanenza sulla panchina granata non sembra in discussione nonostante una classifica non in linea con gli obiettivi sbandierati dal club a inizio stagione, prosegue: “A mio avviso gara interpretata bene come si evince da un ottimo primo tempo, nella ripresa è mancata la zampata dello 0-2 che ci avrebbe permesso di chiudere la gara. I reparti hanno lavorato bene. Io in discussione? La squadra è viva, lo abbiamo dimostrato martedì battendo 3-0 il Casarano e anche in questo derby molto sentito. Su un aspetto dobbiamo migliorare: è necessario provare a essere dominanti per tutti i 90 minuti, anche se in difesa si rischia di meno rispetto al passato e non avevamo subito un tiro in porta. Ripeto: il gol del pareggio nasce da un episodio dubbio. C’è grande amaro in bocca quando perdi 2 punti in questo modo, ma non possiamo fare altro che ripartire e preparare al meglio la prossima gara".